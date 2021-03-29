Любимов проверил ход строительства пристройки к детсаду №131 в Рязани

В понедельник, 29 марта, Николай Любимов осмотрел пристройку к рязанскому детсаду №131 на улице Новоселов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одноэтажное здание на 60 мест строят в рамках программы «Развитие образования в городе Рязани». Там разместят три ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. Кроме того, в новом помещении появится медицинский блок, постирочная и кабинет. А на участке установят беседки, игровые и физкультурные площадки.

— На строительство объекта и приобретение оборудования из федерального, областного и городского бюджетов было выделено всего около 62,5 млн рублей. В настоящее время на объекте монтируют полы, потолки, водопровод, отопление, вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, сантехнику, светильники, розетки, выключатели, — говорится в сообщении.

Работы выполняются в соответствии с графиком.