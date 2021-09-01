В среду, 1 сентября, Николай Любимов посетил торжественную линейку в рязанской школе №47. В этом году учебное заведение распахнуло двери для 169 первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Рязанской области подчеркнул, что школа №47 включена в реестр учреждений для капремонта. В настоящее время в заведении созданы общеобразовательные, лицейские, профильные классы, с углубленным изучением отдельных предметов, военно-спортивные классы «Спасатели».
От правительства Рязанской области школьной библиотеке передали комплект книг.
Глава региона обратил внимание на то, что продолжается строительство новых образовательных учреждений.
Губернатор отметил, что при подготовке к учебному году во всех школах провели косметический ремонт.