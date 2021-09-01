В среду, 1 сентября, Николай Любимов посетил торжественную линейку в рязанской школе №47. В этом году учебное заведение распахнуло двери для 169 первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Рязанской области подчеркнул, что школа №47 включена в реестр учреждений для капремонта. В настоящее время в заведении созданы общеобразовательные, лицейские, профильные классы, с углубленным изучением отдельных предметов, военно-спортивные классы «Спасатели».

От правительства Рязанской области школьной библиотеке передали комплект книг.

Глава региона обратил внимание на то, что продолжается строительство новых образовательных учреждений.

— Уже строится новая школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное. А всего есть потребность в строительстве в Рязани 12 новых школ, и мы обязательно справимся с этой задачей. Нам нужно, чтобы дети учились в комфортных условиях, а педагоги могли пользоваться всеми техническими возможностями, которые представляет современный мир, – сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил, что при подготовке к учебному году во всех школах провели косметический ремонт.