Любимов поручил завершить строительство пристройки к детсаду №99 под угрозой увольнения

В среду, 28 июля, Николай Любимов посетил детсад №99, где подрядчик не успел построить пристройку. Губернатор поручил завершить строительство в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала, что с подрядчиком ООО «ДЕГА» расторгли контракт в одностороннем порядке. Организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков и в течение двух лет ее не допустят до участия в торгах. Конкурс на определение нового подрядчика завершат 3 августа.
Николай Любимов потребовал от министра строительного комплекса Вячеслава Меньшова завершить строительство в этом году.
Глава региона поручил не допускать подобных срывов.