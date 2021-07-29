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Четверг, 29 июля, 2021
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Любимов поручил завершить строительство пристройки к детсаду №99 под угрозой увольнения

Елена Лобанова
Любимов поручил завершить строительство пристройки к детсаду №99 под угрозой увольнения
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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В среду, 28 июля, Николай Любимов посетил детсад №99, где подрядчик не успел построить пристройку. Губернатор поручил завершить строительство в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала, что с подрядчиком ООО «ДЕГА» расторгли контракт в одностороннем порядке. Организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков и в течение двух лет ее не допустят до участия в торгах. Конкурс на определение нового подрядчика завершат 3 августа.  

Николай Любимов потребовал от министра строительного комплекса Вячеслава Меньшова завершить строительство в этом году. 

— В противном случае будут делаться соответствующие выводы вплоть до кадровых решений. Вы несете такую же ответственность, как и город. У детей должен быть современный детсад. Мы должны сказать родителям, что сделали все возможное для исправления ситуации, — подчеркнул губернатор. 

Глава региона поручил не допускать подобных срывов.  

— Надо максимально обезопасить реализацию проектов на будущее от таких недобросовестных подрядчиков. Надо лучше работать! Вы должны приглашать к участию добросовестные организации, отрабатывать каждый аукцион. Когда строятся такие объекты, нельзя останавливаться, – заключил Николай Любимов.

  • Любимов поручил завершить строительство пристройки к детсаду №99 под угрозой увольнения
  • Любимов поручил завершить строительство пристройки к детсаду №99 под угрозой увольнения
  • Любимов поручил завершить строительство пристройки к детсаду №99 под угрозой увольнения
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