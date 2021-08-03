Любимов поручил вывести из кризиса рязанский Хлебзавод №3

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил разработать концепцию по выводу рязанского хлебзавода №3 из кризиса. Такое заявление прозвучало 3 августа на заседании регионального правительства.

Глава региона отметил, что хлебзавод №3 – одно из старейших предприятий Рязани. Оно всегда успешно работало и обеспечивало горожан качественной продукцией. В последнее время в организации сложилась тревожная ситуация. У неё появились проблемы с банком, руководство поставило вопрос о сокращении штата и производственных мощностей. Несмотря на то, что из бюджета Хлебзавод получил 40 миллионов рублей, ситуация продолжает ухудшаться.

Я хочу понять – в чём дело? Почему на хлебозаводе встал вопрос о принятии радикальных мер – полной остановке производства. Почему не принимаются меры для того, чтобы сохранить его коллектив и исправить финансовое положение? – задал вопрос глава региона.

Любимов поручил оперативно разработать концепцию по выводу предприятия из кризиса, прописать конкретные мероприятия и сроки их исполнения.

Третий хлебозавод должен жить и радовать рязанцев своей продукцией. Прежде всего, нужно разобраться с экономикой предприятия, провести ревизию его финансового положения, исключить неэффективные расходы. С имуществом то же самое. Надо посмотреть систему оплаты труда на предприятии, закупочную политику по сырью, стимулирующие меры предусмотреть, если они требуются.