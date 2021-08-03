Любимов поручил вывести из кризиса рязанский Хлебзавод №3

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил разработать концепцию по выводу рязанского хлебзавода №3 из кризиса. Такое заявление прозвучало 3 августа на заседании регионального правительства.
Глава региона отметил, что хлебзавод №3 – одно из старейших предприятий Рязани. Оно всегда успешно работало и обеспечивало горожан качественной продукцией. В последнее время в организации сложилась тревожная ситуация. У неё появились проблемы с банком, руководство поставило вопрос о сокращении штата и производственных мощностей. Несмотря на то, что из бюджета Хлебзавод получил 40 миллионов рублей, ситуация продолжает ухудшаться.
Любимов поручил оперативно разработать концепцию по выводу предприятия из кризиса, прописать конкретные мероприятия и сроки их исполнения.