Лунный посевной календарь на 9 августа: что можно и нельзя делать в саду

Алексей Самохин
Изображение от lookstudio на Freepik

Лунный посевной календарь — отличный помощник для тех, кто хочет собрать богатый урожай. Он учитывает влияние Луны на растения и подсказывает, когда лучше работать на участке, а когда — дать земле отдохнуть. 

Что делать на участке 9 августа 2025 года?

В эту субботу, 9 августа 2025 года, наступит полнолуние, а Луна будет находиться в знаке Водолея, который считается «бесплодным». Это не самый удачный день для активных работ, но и без дела сидеть не придётся.

Вот чем можно заняться:

Обработка почвы. Это лучший день для того, чтобы вспахать, окучить или прорыхлить землю. Также можно проредить всходы.

Уход за растениями. Можно смело обрезать усы у земляники, формировать кроны деревьев и кустов, удалять больные ветви и лишние цветы.

Защита от вредителей. Опрыскивание растений в этот день пойдёт им только на пользу.

Сбор урожая и заготовки. В этот день можно собирать урожай для длительного хранения, выкапывать луковицы и срезать цветы. Также благоприятный период для консервирования и других заготовок.

Что под строгим запретом?

В полнолуние категорически не рекомендуется заниматься посевом, посадкой и пересадкой любых растений — они будут плохо расти и не дадут желаемого урожая или обильного цветения. Об этом пишут «Хибины.ру».

