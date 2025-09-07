Лунное затемнение смогут наблюдать рязанцы вечером 7 сентября

Рязанцы смогут наблюдать лунное затмение вечером 7 сентября. По словам экспертов, полнолуние будет особенно зрелищным: произойдет полное затмение, а Луна приобретет алый цвет.

Наблюдать лунное затмение можно 7 сентября в 19:30. Полная фаза затмения ожидается с 20:30 до 21:52 по московскому времени. Небесное явление смогут наблюдать большинство жителей России и СНГ, а также в Австралии, Антарктиде, Азии, Океании, Африке и Европе.

Отмечается, что изменение цвета и яркости Луны будут видны невооруженным глазом, но для того, чтобы в полной степени оценить всю красоту происходящего, лучше использовать бинокль или телескоп.

При этом астрономы RZNASTRO привезут телескопы на две точки наблюдения: на кремлёвском валу и возле Рюминского пруда со стороны входа на стадион ЦСК. Все желающие смогут наблюдать в них затемнение Луны.

По прогнозу астрологов, в следующий раз подобное лунное затмение случится 31 декабря 2028 года.