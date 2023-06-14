Лукьян Ветряк 16 июня: какие народные приметы и что нельзя делать

16 июня православная церковь вспоминает мученика Лукиллиана. Практически всю свою жизнь Лукиллиан был язычником и только на склоне лет принял веру Христову. Вместе с другими верующими, проповедующими христианство, его отправили на допрос. Узников пытались склонить к отказу от их убеждений, однако они твёрдо стояли на своём. Тогда христиан было велено сжечь в печи. Когда их бросили в огонь, неожиданно пошёл дождь и затушил пламя. Так мученики остались невредимыми. Разъярённые язычники распяли Лукиллиана на кресте.

В народном календаре 16 июня — день Лукьяна Ветряка.

На Лукьяна не ложись спать рано, а следи, откуда дует ветер.

Наши предки верили, что по ветру можно предсказать судьбу. Южный ветер сулит богатый урожай яровых, юго-западный — сулит плохую погоду, северо-западный — бурю и ненастье, северный — дожди, а восточный — болезни.

Что нужно и нельзя делать 16 июня

Окна и двери в доме 16 июня нужно держать открытыми, чтобы ветер прогнал из жилища злых духов.

Во время порывистого ветра не стоит думать о плохом — душевные терзания, скорее всего, удвоятся.

Сушить бельё в помещении сегодня нельзя, лучше вынести его на улицу. Считается, что в наволочках и простынях селится нечисть. Ветер в Лукьянов день помогает от неё избавиться.

Не стоит во время ветра доставать из кармана деньги — деньги их выдует, и есть риск угодить в финансовую дыру.

Народные приметы на Лукьяна Ветряка 16 июня

С полудня поднимается ветер? Будет много грибов;

К ненастью совы кричат;

Собака целый день спит — к затяжной непогоде;

Туман по воде стелется — к солнечной погоде.

Сны, увиденные в ночь на 16 июня, ни в коем случае нельзя рассказывать. Итог может быть крайне необычным и вместе с этим неприятным. Если же сохранить сон в тайне, приятное из него сбудется, а плохое — забудется.