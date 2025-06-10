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Фото: пресс-служба НТВ
Кино и ТВ

Лукерья Ильяшенко в остросюжетном фильме «Воровка»

Анастасия Мериакри

В пятницу, 13 июня, телеканал НТВ покажет остросюжетный фильм «Воровка» (16+) о девушке, связавшейся с преступным миром и мечтающей найти своего пропавшего много лет назад отца. Главную роль в картине сыграла Лукерья Ильяшенко.

Вера (Лукерья Ильяшенко) – девушка с трагической судьбой. Её отец (Вячеслав Разбегаев) – преступник, в нулевых ограбил инкассаторов, перевозящих крупную партию алмазов, и исчез. Через год умерла и мать девочки. Маленькая Вера попала в детдом, бежала из приёмных семей и, в конце концов, связалась с криминалом. Она стала воровкой экстра-класса. Её жертвы – богатые надменные мужчины, готовые предавать свои семьи и близких. Вместе с хакером – таинственным «Голосом», которого она никогда не видела – девушка проворачивает сложные и опасные дела, зарабатывая большие деньги.

Всю жизнь Вера безуспешно ищет своего отца и уже отчаялась найти хоть какие-то зацепки. Однако на одном из очередных ограблений Вере в руки попадает «чёрная» бухгалтерия бизнесмена Чистова (Сергей Комаров). В бумагах обнаруживается след её папы и выясняются жуткие подробности его биографии. Увлечённая расследованием, она не подозревает, что в это время на неё саму началась охота.

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