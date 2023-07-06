Четверг, 6 июля, 2023
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Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Питере

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Евгений Пригожин, скриншот видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин находится в Питере, а не на территории страны. Слова главы государства передаёт телеграм-канал «Пул Первого».

Бойцы ЧВК «Вагнер», по данным Лукашенко, остаются в своих лагерях.

— Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки, — сказал Лукашенко.

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