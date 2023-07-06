Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Питере

— Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки, — сказал Лукашенко.