Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Питере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин находится в Питере, а не на территории страны. Слова главы государства передаёт телеграм-канал «Пул Первого».
Бойцы ЧВК «Вагнер», по данным Лукашенко, остаются в своих лагерях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин находится в Питере, а не на территории страны. Слова главы государства передаёт телеграм-канал «Пул Первого».
Бойцы ЧВК «Вагнер», по данным Лукашенко, остаются в своих лагерях.
Новости партнёров