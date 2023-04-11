Лучшие стрелки России приехали в Рязань на XI Международный турнир памяти Н.Ф. Макарова

11 апреля на плацу Академии ФСИН России состоялось торжественное открытие турнира памяти Николая Федоровича Макарова по стрельбе из пистолета. В этом году турнир проводится совместно с Федерацией практической стрельбы и Министерством спорта Рязанской области, региональным Управлением Росгвардии и Рязанской областной организацией «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Академия гордится исключительным правом проведения турнира, закрепленным за учебным заведением сыном Н.Ф. Макарова в 2017 г.

С приветственным словом к участникам обратился начальник учебного заведения Сергей Никитюк.

– Николай Федорович Макаров был истинным патриотом и всегда отмечал, что трудолюбие и работоспособность могут развить скромные способности до уровня талантов. Турнир способствует повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, популяризации служебно-прикладных видов спорта и привитию молодежи уважения и гордости к отечественному оружию, – отметил Сергей Никитюк.

С пожеланиями меткости и удачи к участникам состязаний обратились начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области Виктор Лачев, и.о. начальника главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органам Рязанской области Владимир Бабич, заместитель министра физической культуры и спорта региона Юрий Колдин, заместитель председателя Рязанской областной организации Общества «Динамо» Андрей Волков, директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств» Виталий Шабанов и председатель комитета ветеранов вуза Петр Бодько.

В турнире участвует 20 команд из числа сотрудников ФСИН, МВД, Минобороны, ФСБ, Национальной гвардии России, работников Сбербанка, а также спортсмены субъектов Российской Федерации – члены Федерации практической стрельбы.

В этом году в программу соревнований включены классические спортивные упражнения ПБ-15 и ПБ-9 по правилам военно-прикладных видов спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия», 9 упражнений по правилам Федерации практической стрельбы России и дуэльная стрельба. Свое мастерство владения оружием они продемонстрируют в тире академии и на стрельбище в п. Реткино.