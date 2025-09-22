Лучшие растения для сада и дома: советы ландшафтного дизайнера Ирсон Лазаревой

Что отличает дизайнерские продуманные сады от шаблонных решений, теряющихся в общей массе? Как показывает практика, разница не в затратах, а в тщательном внимании к деталям. Ключевым элементом роскошного сада в первую очередь служат растения. Какие цветы и деревья посадить на участке? Что сажать в тень? Можно ли сохранить уже существующие деревья в саду? Безусловно, лучше всего ответить на эти вопросы сможет профессионал. Ландшафтный дизайнер Ирсон Лазарева поделилась несколькими важными моментами, которые следует учесть при создании сада.

1. Не сажайте всё и сразу

Конечно, легче всего определиться с растениями сразу на этапе проекта. Если вы хотите видеть на своем участке плодовые деревья и ягодные кустарники, то не сажайте «всё и сразу»! Эксперт рекомендует выбрать то, что любят в вашей семье.

«Возможно, это яблоня и груша, чтобы сорвать с ветки, и пара кустов смородины и голубики, чтобы вместе с маленькими детьми насладиться сбором урожая. Для кого-то может быть важным воссоздать, например, вишневый сад, который напоминает о детстве в бабушкином саду, мы часто работаем с такими запросами и подбираем в том числе определённые сорта», — говорит Ирсон.

Говоря о сортах, при посадке нескольких плодовых деревьев одного вида, например яблони, следует выбрать сорта с плодоношением в разный период. Так вам будет проще и легче собрать плоды, особенно если планируется большая посадка для дальнейших заготовок на зиму.

2. Создавайте всесезонный декоративный эффект с помощью хвойных растений

Важно, чтобы сад радовал вас в разное время года, по этой причине многие любят сажать в своём саду хвойные растения: ель, туя, сосна и можжевельники.

«Однако есть множество растений, привлекающих взгляд зимой оттенком своей коры, структурой ветвей, соцветий, которые сохраняются в холодное время года, яркими плодами. У нашей команды, конечно же, всегда есть свои секреты продления декоративности для конкретного сада», — отметила ландшафтный дизайнер.

3. Выбирайте растения не только по принципу «неприхотливые»

Подбирая растения на участок, следует учитывать значимые параметры, такие как теневыносливость, потребность в поливе и многое другое. Конечно же, обращайте внимание на то, как многолетнее растение выходит после зимы.

Дизайнер приводит конкретный пример: вам нравится лаванда не столько своим ароматом, сколько эффектом «фиолетового облака», который она создает в саду. Однако выходит она после зимы достаточно нестабильно, иногда длительно в течение сезона. В таком случае вы можете добавить котовник, множество сортов которого позволят добиться желаемого эффекта, а лаванду, кстати, можно и оставить именно с целью вдыхать аромат и собрать несколько веточек в саше (небольшие мешочки или подушечки, наполненные ароматными веществами).

«На курсе по ландшафтному дизайну и уходу за садом я очень много привожу предметных кейсов из практики, делюсь наработками, которыми в теории действительно сложно овладеть, поможет только опыт. В садах наших заказчиков нет рисков, мы всегда продумываем и предусматриваем дизайн участка так, чтобы он действительно радовал по всем параметрам», — уверяет Ирсон.

4. Не торопитесь вырубать существующие деревья

Сохранить существующие деревья на участке можно, грамотно вписав их в концепцию. В практике Ирсон есть проекты с родовым деревом, посаженным ещё прадедами, которое удалось спасти благодаря современным методам, включая капельницы для деревьев.

Ирсон Лазарева вместе со своей командой применяем в работе современные материалы, зарекомендовавшие себя на практике, более того, лично участвуют в проработке состава грунта для объектов, повышая свои компетенции и привнося новые разработки в работу.

«Мы часто сохраняем существующие деревья на участке, грамотно вписывая их в концепцию. Если у вас есть задача сберечь растения, которые уже есть на участке, не бойтесь озвучить это пожелание и красиво, а главное, продуманно, вписать в ландшафтный дизайн в целом», — советует дизайнер.

5. Переносите некоторые растения до похолодания в дом

Конечно же, в приоритете для сада многолетние растения, которые не требуют каждый год и в принципе частой пересадки.

«Если всё же хочется создать клумбу из однолетних или оставить их в дополнение, то выбирайте, опять же, подходящие под условия растения. Нередко однолетники применяют для украшения веранды, террасы на сезон. Присматривайтесь к новинкам в этой области. Немногие, например, знают такое растение «петхоа» — гибрид петунии и калибрахоа. Растение устойчиво к жаркой погоде, цветки не выгорают и не осыпаются даже в достаточно сильную жару. Петхоа может переносить кратковременное похолодание, но серьёзные заморозки не выдерживает», — советует Ирсон Лазарева.

Также ландшафтный дизайнер отмечает, что некоторые растения можно до похолодания переносить в дом, где они продолжат радовать вас до следующего сезона. Например, герань, плющ, розмарин, некоторые декоративные травы.

Что же делать, если хочется превратить в настоящую оранжерею не только сад, но и комнату? Как подобрать растения для дома или квартиры? Главный принцип, по словам Ирсон, тот же – выбираем по свету и тени, влажности, также наличию или отсутствию сквозняков. Важно определиться: вы хотите цветущее растение или добавить «зелени» в свой интерьер? Больше фактуры, ветви, листья?

«Когда к нам обращаются за озеленением помещений, то мы в первую очередь определяем цели и задачи, назначение помещения. Ведь разграничить визуально пространство в офисе, добавить уюта в кафе или создать зелёную стену в гостиной – это совершенно разные задачи», — поясняет эксперт.

И ещё обязательно помните про кашпо! А именно про то, что важно подобрать как подходящее для интерьера, так и удобное для жизни и обслуживанию растения.

«Вазоны, кашпо и другие элементы, которые называются общим термином «малые архитектурные формы», привлекают на себя внимания больше, чем мы можем представить, и могут стать действительно изюминкой вашего интерьера, подчеркнув красоту растений», — отмечает Ирсон.

Несмотря на все вышеперечисленные советы, стоит помнить, что лучший вариант — пригласить ландшафтного специалиста и поручить ему составить проект в соответствии с вашими пожеланиями. Это сэкономит вам время и нервы, обеспечит грамотное планирование и поможет избежать ошибок, которые в будущем придется исправлять.

