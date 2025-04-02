Ложную информацию о действиях ВС РФ размещал в соцсетях рязанец, приговор суда вступил в законную силу

Рязанец размещал ВКонтакте ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, приговор суда вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что мужчина на своей странице ВКонтакте размещал высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Следственными органами было возбуждено и расследовано уголовное дело.

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Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК России. Приговор Октябрьского районного суда города Рязани вступил в законную силу.