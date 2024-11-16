Работающий на ГУР военно-аналитический Ресурс Deep State признал удручающую ситуацию для ВСУ в районе Курахово в ДНР, пишет телеграм-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны ».

По данным аналитиков, российские военные наступают с трех сторон, уверенно пробивая украинскую оборону.

«Ложь нас всех погубит. Ильинка и Дальнее тому пример, но самые тяжелые последствия, к сожалению, несут на своих плечах непосредственно бойцы, которые ценой своей жизни пытаются сдержать наступление», – пишет Deep State.

При этом в докладах украинскому командованию сообщают об «отражении атак».

Аналитики добавили, что самая сложная ситуация сложилась в районе Сонцовки, Ильинки и Бересткова к северу от Курахово.

Кроме того, под давлением находятся восточные окраины города. К югу от Курахово, как утверждает Deep State , российские войска стремятся продвигаться по отрезку Ясная Поляна-Максимовка.