Работающий на ГУР военно-аналитический Ресурс Deep State признал удручающую ситуацию для ВСУ в районе Курахово в ДНР, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным аналитиков, российские военные наступают с трех сторон, уверенно пробивая украинскую оборону.
При этом в докладах украинскому командованию сообщают об «отражении атак».
Аналитики добавили, что самая сложная ситуация сложилась в районе Сонцовки, Ильинки и Бересткова к северу от Курахово.
Кроме того, под давлением находятся восточные окраины города. К югу от Курахово, как утверждает Deep State , российские войска стремятся продвигаться по отрезку Ясная Поляна-Максимовка.