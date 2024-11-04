Локомотивное депо Рязань награждено медалью за вклад в Победу в Великой Отечественной войне

Эксплуатационное локомотивное депо Рязань награждено медалью «Рязань — город трудовой доблести» за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В День народного единства медаль начальнику депо Сергею Шанину вручили председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Виталий Артемов.

Локомотивное депо Рязань является одним из старейших на сети железных дорог. В этом году предприятие отметило свое 160-летие. В годы Великой Отечественной войны коллектив депо отличился трудовыми подвигами в тылу, обеспечивая бесперебойное обслуживание и ремонт подвижного состава, а также функционирование Рязанского железнодорожного узла. От слаженности работы на железнодорожном транспорте зависело снабжение фронта, возможность быстрой перегруппировки войск, развитие военной промышленности. В 1943 году по инициативе коллектива депо были собраны средства на постройку бронепоезда для обороны страны. Сотрудники предприятия шефствовали над эвакогоспиталем в Рязани, оказывая большую помощь в организации работы с ранеными.

Сегодня эксплуатационное локомотивное депо Рязань занято во всех видах движения: пассажирском, грузовом, маневровом, хозяйственном. На предприятии трудятся более 600 работников, большинство из них – машинисты и помощники машиниста. Имеются подразделения в Ряжске, Сасове, Шилове и Голутвине. Парк локомотивов насчитывает более 80 электровозов и тепловозов разных серий.

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Медаль «Рязань — город трудовой доблести» была учреждена в 2024 году Рязанской городской думой. Впервые ее вручили десяти предприятиям и организациям. Рязани.

Эта награда является формой поощрения и общественного признания высоких заслуг граждан и организаций перед городом и его жителями, которые внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.