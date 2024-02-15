Логопед рассказала, на какие заболевания может указывать отсутствие речи у детей

Логопед Наталья Абузарова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила, что отсутствие речи у детей может быть признаком серьезного заболевания.

По словам специалиста, одной из причин отсутствия речи может быть олигофрения – заболевание, которое формируется еще в первом триместре и при котором поражается кора головного мозга.

При этом, чем тяжелее степень заболевания, тем хуже у ребенка развита речь.

Например, это наблюдается при синдроме Дауна — даже в период новорожденности такие малыши не гулят. Так что уже на этом этапе можно заподозрить возможные проблемы со здоровьем, — рассказала Абузарова.

Но отсутствие речи может быть связано не только с заболеваниями. Еще один фактор – педагогическая запущенность, когда развитием ребенка никто не занимается.