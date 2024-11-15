Люк Бессон о Москве: «Это просто потрясающей красоты город»

В форуме, который проходил 13 и 14 ноября в Москве, приняли участие более 5 тысяч человек, а спикерами выступили 100 отечественных и 28 зарубежных специалистов в сфере кинематографа, новых медиа, PR и маркетинга, IT-технологий, киберспорта и геймдева. На площадке собрались медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры и другие представители креативных индустрий из 16 стран мира.

Одним из ключевых направлений события стал кинематограф. Почетным председателем форума «Культура. Медиа. Цифра» выступил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

«Москва — это не просто город, это более 13 миллионов человек, буквально как две Сербии. Здесь очень хорошая энергия. Люди открыто говорят о своих переживаниях, о том, что их волнует. И я думаю, что самое важное в жизни города — это та самая живая коммуникация», — поделился Эмир Кустурица.

К программе мероприятий также присоединились режиссеры: Оливер Стоун (США) и Люк Бессон (Франция). Также участие в дискуссиях о перспективах развития кинематографа и его роли в креативных индустриях приняли участие кинокритики, руководители крупнейших онлайн-кинотеатров России и медиаплатформ зарубежья.

«В каждой стране есть что-то потрясающее, и очень важно, чтобы люди оставались на связи через искусство. Тарковский снимал потрясающие фильмы — недавно показывал «Сталкера» сыну, и он тоже впечатлился. Это мне и нравится в кино — мы можем поддерживать связь вне зависимости от того, что происходит в мире. Когда я снимаю новые фильмы, то всегда беру понемногу из разных культур, — рассказал Люк Бессон, — Я снимал неделю в Москве. Это просто потрясающей красоты город! Для меня огромная радость встречать россиян»

Программа форума была сконструирована из 5 основных направлений, среди которых: кино и новые медиа, ИИ как соавтор, виртуальные пространства, видеоигры и киберспорт, новые платформы коммуникации, а также цифровая экономика креативных индустрий. В рамках программы состоялась 31 сессия, в которой приняли участие мировые и отечественные эксперты моделировали стратегию будущего креативных индустрий и формировали основу для эффективного международного сотрудничества в части производства и дистрибуции контента.

В число гостей форума «Культура. Медиа. Цифра»вошли как отечественные лидеры креативных индустрий, так и зарубежные специалисты. В сессиях и дискуссиях участие приняли: заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки, основатель Didenok Team Кирилл Диденок, российский программист, медиаменеджер, предприниматель, создатель и совладелец паблика MDK Роберто Панчвидзе, генеральный продюсер Окко Гавриил Гордеев и другие российские эксперты. Среди иностранных гостей: директор программы «Киноаналитика» на государственном телевидении Ирана Амире Реза, генеральный директор компании Безмета, специалист по киноиндустрии с технологией Al Кон Севон (Южная Корея), продюсер, дистрибьютор, режиссер Лян Ду (Китай), CEO в Ikoï Studio, эксперт в сфере цифровой культуры Себастьен Котте (Франция) и др.

Центральным событием первого дня форума «Культура. Медиа. Цифра» сталасессия «Будущее коммуникации / Коммуникация ради будущего». Её участниками стали: режиссер Эмир Кустурица (Сербия), а также сценарист, продюсер и кинорежиссер Оливер Стоун (США). В ходе обсуждения они подняли тему о том, как заставить современные системы коммуникации и созданные на их базе до новые медиа выполнять ключевые функции — обеспечивать возможности конструктивного диалога между различными группами людей. Кроме этого, специалисты предложили решение для того, чтобы эффективно реализовывать потенциал креативных индустрий и новых медиа в частности.

«Кино — это искусство повторять вечные темы, находя в них новые смыслы. Мы никогда не устаём выслушивать одну и ту же историю, потому что кино умеет раскрывать её по-новому, — отметил Оливер Стоун, — Критикам важно сохранять свежесть восприятия, не терять хватку. Когда-то я и сам был беспощаден в суждениях, считал, что каждый фильм должен становиться классикой. Но это невозможно. Не все картины предназначены для вечности, и это прекрасно: в этом и есть движение искусства»

Основными темами дискуссии в ходе первого дня форума стало обсуждение того, как новые медиа формируют глобальные тенденции в области культуры, политики и общественного мнения, как регулируются вопросы достоверности и прозрачности информации и какие изменения ждут медиа с учетом быстрого внедрения AI-технологий и роста медийной платформизации.

Второй день форума «Культура. Медиа. Цифра» стартовал с пленарной сессии «Медиапейзаж будущего: Перспективы и вызовы новых медиа», где представители ключевых направлений креативных индустрий поделились своим видением развития медиаландшафта. О телевидении и креативных индустриях России говорил директор по стратегии Национальной Медиа Группы Дмитрий Пашутин, о роли диджитал в формировании современных медиа говорил CEO в Ikoï Studio, эксперт в сфере цифровой культуры Себастьен Котте, отрасль новых медиа в дискуссии представил партнер Агентства А2 Виктор Леванов, а значение геймдева и игровой индустрии в развитии креативных технологий обсудил директор по маркетингу Astrum Entertainment Тимофей Бутырин.

Еще одной яркой темой, раскрывающей возможности креативных индустрий России и перспектив международного сотрудничества, стала сессия «В Москву с любовью». Кинорежиссер из Франции Люк Бессон обсудил с гостями и участникам форума свое видение кинематографа, а также поделился рассуждениями о том, почему русскую душу так ценят за рубежом и как выглядит Россия в кино глазами иностранного режиссера.

В программу первого международного форума «Культура. Медиа. Цифра» также вошли дискуссии об экономике новых медиа, взаимовлиянию новых медиа и кинематографа, новых трендах коммуникации и рисках, связанных с ними, о развитии игровой индустрии и ее роли в новом медиаландшафте, а также о технологиях искусственного интеллекта, человеческом капитале и его сохранении в отрасли.

Форум «Культура. Медиа. Цифра» стал первым масштабным событием на площадке TAU на территории кинозавода «Москино».