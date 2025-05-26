Любовный прогноз на конец мая: этим знакам Зодиака повезёт в чувствах

Конец мая. Время решений. Луна стремится к фазе роста. Эмоции — как под увеличительным стеклом. Хочется говорить, признаваться, быть рядом.
Астрологи советуют слушать сердце. Особенно — тем, кто в списке ниже.
♊ Близнецы
Ваше время. Конец мая — точка личного перезапуска. Вы привлекательны. Лёгкие на подъём. Открыты. Это замечают.
Новое знакомство? Очень возможно. А если рядом уже есть кто-то важный — отношения выйдут на новый уровень.
Что делать: говорить прямо, не играть словами. Тогда чувства ответят взаимностью.
♎ Весы
Настрой на гармонию. Май заканчивается ощущением, что всё встает на свои места. Тянет к тем, кто слышит без слов.
Старые недомолвки уходят. Вместо них — тепло и принятие.
Совет: не закрывайтесь. Даже если было больно раньше — сейчас всё может быть иначе.
♐ Стрельцы
Энергия обновления. Вы готовы рискнуть. Признаться. Написать. Позвонить первыми. И правильно делаете.
Период даёт шанс. Он не повторится в ближайшее время. Важно — не ждать идеального момента.
Фраза для мая: «Почему нет?». Вот с неё всё и начнётся.
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