Любовный гороскоп: с 18 по 24 августа пять знаков зодиака ждут перемены

С 18 августа начинается период, который поможет многим раскрыть сердце и принять свои чувства. Для пяти знаков зодиака это время станет переломным в личной жизни, а уже к 24 августа они заметят ощутимый прогресс в отношениях.

Главную роль сыграет Луна — символ искренности и эмоций. Ключевое событие — новолуние в Деве 24 августа, первое из двух в 2025 году (второе ожидается 21 сентября и совпадёт с солнечным затмением). Всё, что начнётся в любви в конце августа, будет иметь долгосрочные последствия, поэтому важно быть честными с собой и партнёром, а не гнаться за идеалом, пишет Rsute.ru.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С 18 августа Луна в Близнецах и Солнце во Льве откроют новую страницу в вашей личной жизни. Возможны новые знакомства, возвращение старых чувств или примирение с близким человеком. Совет — слушайте сердце, а не разум, и не торопитесь с выводами. Искренность поможет принять перемены с радостью.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января)

20 августа Луна соединится с Венерой в Раке, а Юпитер принесёт удачу в любви. Ожидается эмоциональный прорыв. Развивайте эмоциональный интеллект: каждый день записывайте три эмоции, которые испытали. Это укрепит связь с собой и с партнёром.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля)

21 августа Луна и Меркурий во Льве дадут шанс открыто выразить чувства. Не полагайтесь на намёки — откровенный разговор снимет напряжение и укрепит доверие. Используйте этот день для восстановления гармонии в отношениях.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая)

С 22 августа, с началом сезона Девы, появится желание навести ясность в личной жизни. Новолуние 24 августа — время для серьёзных шагов: начала новых отношений или укрепления существующих. Даже после разрыва стоит верить в любовь — период благоприятен для гармоничных перемен.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Новолуние в Деве 24 августа откроет важный этап, а второе новолуние с солнечным затмением 21 сентября принесёт масштабные изменения. Возможны неожиданные знакомства или повороты в текущих отношениях. Принимайте новые события без спешки — они приведут к гармонии и глубокому взаимопониманию.