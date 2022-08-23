Любовник выпал из окна, спасаясь от вернувшегося домой мужа

В Москве мужчина выпал с третьего этажа, пытаясь спастись от вернувшегося домой мужа. Подробности сообщает МК.

По данным издания, ЧП случилось 22 августа на улице Плеханова. 36-летний мужчина пришёл домой, но попасть в квартиру не сумел, так как дверь была заперта изнутри. При этом из жилья доносился смех жены и какой-то мужской голос.

Подумав, что супруга в опасности, москвич побежал на улицу и попросил вызвать полицию. Чтобы из квартиры никто не смог уйти, он оставил в двери ключ.

Дожидаясь приезда экстренных служб, мужчина побежал к балкону. В этот момент с третьего этажа свалился его знакомый.

— Поняв, что друг выпал из его квартиры, обманутый муж накинулся с кулаками на горе-любовника. Потасовку двух соперников прервал прибывший наряд полиции, — пишет МК.

29-летнего пострадавшего скорая помощь отвезла в больницу, обманутый муж попал в полицейский участок.