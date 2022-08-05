Любовь Ларина: Высокий уровень конкурентности на выборах сохраняется

В Рязанской области обсудили доклад Фонда исследования проблем демократии «Итоги выдвижения на выборах в единый день голосования 2022: предвыборная конкуренция в новых условиях».

Ларина Любовь Юрьевна, исполнительный директор — руководитель аппарата Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России, директор юридического института РГУ имени С. А. Есенина, член Общественной палаты Рязанской области:

Доклад имеет серьезную аналитическую основу, а содержащиеся в нем выводы аргументированы и не вызывают сомнения. Важно отметить, что итоги выдвижения на выборах губернатора Рязанской области в единый день голосования 2022 полностью соответствуют общероссийским тенденциям.

Результаты прошлогодних выборов в Государственную Думу России обусловили те основные политические силы, которые мы сегодня видим в региональной избирательной кампании.

Высокий уровень конкурентности сохраняется: по пост губернатора Рязанской области было выдвинуто 6 кандидатов от различных политических партий. На сегодняшний день один кандидат (Андрей Еременко) выбыл из предвыборной кампании по собственной инициативе. Еще большую конкурентность демонстрируют избирательные кампании муниципальных выборов. Сегодня мы с уверенностью можем говорить, что решать существующие проблемы и развивать территории сегодня готовы различные политические силы. Имеющееся разнообразие очень важно для избирателей, поскольку позволяет оценить предлагаемые программы и сделать осознанный выбор дальнейшего развития своего региона.

Политические силы хотят принимать участие в решении проблем, существующих в России. Большее разнообразие партий заявились на выборы. Как на губернаторские, так и на муниципальные. Это разнообразие позволяет нам говорить, что избирательный процесс становится интересным.

Стоит отметить, что в Рязанской области избирательная кампания проходит в строгом соответствии с действующим законодательством, поскольку на сегодняшний момент нарушений не имеется. Это свидетельствует о том, что политические силы подошли к процессу с должной ответственностью, и избиратели могут быть уверены в чистоте и прозрачности итогов выборов.