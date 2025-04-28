В Суджанском районе Курской области российские бойцы уничтожили украинского диверсанта Андрея Дзюбана, известного под позывным «Байкер». Об этом пишет aif.ru.

Дзюбан, увлекавшийся единоборствами, включая экзотические для Украины виды, такие как «боевой гопак» и «хортинг», был известен своими радикальными взглядами. «Хортинг» был создан в 2009 году и назван в честь острова Хортица — исторического места запорожских казаков.

Несмотря на звание мастера спорта, профессионально Дзюбан так и не реализовался, работая электромехаником и посвящая свободное время мотоциклам.

Реклама

Мобилизация и гибель на чужой земле

Активно поддерживая украинский национализм, Дзюбан избегал службы в ВСУ. Тем не менее, в ноябре 2024 его «забрили» и зачислили в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, а 20 апреля боевика уничтожил российский дрон.

28 апреля в родном селе Каменные Потоки Дзюбана планируют похоронить «с почестями». Судя по активности в соцсетях, мероприятие вряд ли соберёт много людей — лишь несколько родственников, байкеров и товарищей по единоборствам.

Украинские СМИ, традиционно героизирующие погибших боевиков, на этот раз ограничились сухим некрологом.