Любителей музыки приглашают на фестиваль диджеев в День города Рязани

30 августа в рамках празднования 930-летия Рязани состоится уникальное мероприятие — дискотека «От ретро до XXI века», — посвященное рязанцам, стоявшим у истоков диджеинга и электронной музыки в нашем городе.

Фестиваль стартует в Арт-пространстве «Город» (ул. Горького, д. 94) где с 14:00 до 16:00 зрители будут погружены в атмосферу советских дискотек, а с 18:00 до 21:00 продолжится развлекательной программой и выступлением диджеев на площади перед Зеленым театром Центрального парка культуры и отдыха. Для Вас выступит группа ведущих и Диск Жокеев «Студии 78», а также Диджей «Боб», Диджей «Дед», Диджей «Миша Ждетто». Зрителей и гостей города ждут зажигательные танцы, подарки, розыгрыши от партнеров.

На фестивале диджеев выступит Заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Колчаев, который расскажет, как все это было и с чего начиналось. Зрители увидят, как выглядел первый билет на дискотеку и услышат именно ту музыку, которая была популярна в СССР. В рамках открытого микрофона каждый присутствующий сможет поделиться приятными воспоминаниями из советской юности.

Фестиваль диджеев не только отметит достижения в области электронной музыки, но и создаст пространство для общения, обучения и вдохновения. Это событие привлечет внимание к культуре диджеинга и поможет сохранить его наследие для будущих поколений.

Возрастное ограничение 6+.