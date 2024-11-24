Журналисты издания NEWS.ru раскрыли тайны личной жизни Виктора Мохова, которого в СМИ окрестили скопинским маньяком. Уроженец рязанского Скопина похитил и 43 месяца удерживал взаперти двух девушек в начале двухтысячных. За совершённые преступление отбыл 17 лет в колонии и вернулся в родной город.

Ещё в 2022 году СМИ сообщали, что у Виктора Мохова появилась возлюбленная Инесса. Свою связь со скопинским маньяком она отрицала, говорила, что просто помогает мужчине по хозяйству. За два года всё изменилось: теперь у Мохова появилась новая женщина.

— Та [Инесса] пьянчуга прям была. Хотя одна другой стоит, — комментируют происходящее соседи скопинского маньяка.

Новую избранницу Мохова зовут Наталья, она живёт в полузаброшенном бараке напротив. Ей, по сообщениям местных, 40 лет. Наталья лишена родительских прав. Сейчас женщина работает уборщицей.

— Любит молоденьких, — говорит о Викторе Мохове его соседка.

Ранее в сети появился репортаж о том, как сейчас живёт скопинский маньяк. Корреспонденты сообщили, что дома вокруг его жилища опустили, а сам маньяк часто ходит в гости к своей новой пассии.