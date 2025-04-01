Любимые герои вернутся в «Чужой район»: на НТВ – премьера нового сезона детектива

В понедельник, 7 апреля, в эфире телеканала НТВ состоится премьера четвёртого сезона детектива «Чужой район» – «Чужой район. Выстрел из прошлого» (16+).

Действие продолжения истории развернётся спустя 10 лет: главному герою популярного сериала – сотруднику уголовного розыска Санкт-Петербурга Андрею Фролову – предстоит вернуться в «Красный молот», который в последние годы считается одним из самых безопасных районов Северной столицы, но это только на первый взгляд. К своим ролям вернулись Денис Рожков и Кирилл Полухин.

Премьера сериала «Чужой район» состоялась на телеканале НТВ в 2012 году: средняя доля показа составила 19,6% среди зрителей старше 18 лет, максимальная доля достигала 23,2% (Россия 100+). Второй и третий сезоны вышли в эфир в 2013 и 2014 годах. В третьем сезоне героя Дениса Рожкова – майора Андрея Фролова – обвинили в убийстве офицера из главного управления. Ему удалось выйти из СИЗО и с помощью участкового Свистунова (Кирилл Полухин) выяснить, кто и зачем его так подставил, и найти тех, кто стоит за всем происходящим в районе.

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По сюжету с момента событий третьего сезона, как и в реальной жизни, прошло 10 лет. Майор Андрей Фролов вернулся в уголовный розыск Санкт-Петербурга и дослужился до подполковника. Вместе с Веней Солнцевым (Сергей Колос) он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но её срывает сантехник Гришин (Игорь Вуколов) из «Красного молота». Андрею всё-таки удаётся задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день его отпускают на свободу из-за отсутствия улик. Руководство считает, что Фролов провалил операцию, и в качестве наказания снова отправляет его в «Красный молот» участковым.

Денис Рожков: «Роль Андрея Фролова в «Чужом районе» – одна из моих любимых. Это проект, в который я вкладывал душу, даже было дело, сам подбирал для своего персонажа костюм и часы. Я с удовольствием снова встретился с партнерами по съёмочной площадке: Игорем Вуколовым, Игорем Лепихиным, Зоей Буряк, Кириллом Полухиным и другими. Всех был очень рад видеть!»

Сергей Колос: «Я с радостью воспринял новость о продолжении проекта. «Чужой район», мне кажется, получился культовым, народным, потому что многие узнают меня именно по этому проекту. У нас сложилась отличная команда, потому что мы пытаемся не просто сухо идти по сценарию, а хулиганить, добавлять от себя юмор, иронию. Мы не играем супергероев, которые с серьёзными лицами занимаются только расследованиями, наоборот, мы допускаем какую-то иронию по отношению к себе, друг к другу. Чаще всего эти моменты не прописаны в сценарии, они рождаются на площадке, рождаются от атмосферы, которая там, царит. Моего героя Веню Солнцева ждут новые серьёзные опасности на службе. Кроме того, он наконец-то влюбится. Надеюсь, зрители оценят весь объём моего персонажа, ведь помимо расследований в новом сезоне много внимания будет уделено его дружбе с Фроловым и личной жизни».

На первый взгляд в «Красном молоте» ничего не изменилось: участковый Свистунов, как и прежде, бьёт баклуши, Артур (Вячеслав Аркунов) и Макаров (Алексей Одинг) «зарабатывают» на местных бизнесменах, Рафик (Артур Мкртчян) в очередной раз ввязывается в новый бизнес и открывает свой ресторан, а Алевтина (Зоя Буряк) теперь владеет отелем. Самое забавное, что район «Красный молот» в последние годы считается спокойным районом. Чужие бандиты в него не заходят, а местные у себя дома не беспредельничают. Тем не менее в один день всё меняется, когда в район возвращается Фролов, а с Кипра приезжает криминальный авторитет Сыч (Юрий Архангельский), чьи интересы идут вразрез с местной администрацией и новыми олигархами. Бывшая подруга главного героя Ирина (Екатерина Проскурина), которая вышла замуж за Сыча, понимает, что чувства к Фролову не угасли. Они решают съехаться, но неожиданно девушку убивают прямо на глазах Андрея. В ходе расследования её смерти выясняется, что в «Красном молоте» не всё так просто.

Андрей Коршунов, режиссёр-постановщик: «Все герои изменились: они повзрослели, обзавелись семьями и получили новые должности. Фролов, как и прежде, решает все дела за Свистунова, пока тот бездельничает. Хотя у Свистунова и появились большие цели: ему нужно обзавестись квартирой побольше, нужны премии на работе и так далее. Но для этого он ничего не делает, такой он человек и изменить его очень трудно. Несмотря на то, что Свистунов не такой уж и хороший сотрудник, начальник его не увольняет. Самыми трудными оказались сцены с животными, а в этом сезоне у нас их достаточно много. Мы снимали и лошадей, и баранов, и козлов, и даже белку. Сложно сделать так, чтобы животные работали в драматургии и были полноценными персонажами. Была забавная ситуация: в гостиничном номере нам нужно было отснять белку. Она никак не хотела сидеть на месте и без остановки бегала по всей комнате. Мы приняли решение оставить в помещении с ней одного оператора и выждать момент, когда она успокоится и у нас получится сделать кадры».