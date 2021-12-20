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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Любимов прокомментировал иск бывшего вице-губернатора Семёнова к рязанскому правительству

7info7

На пресс-конференции в понедельник, 20 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал иск уволенного вице-губернатора Михаила Семёнова к региональному правительству.

— Моё отношение такое, что по ряду причин я его уволил, — сказал глава региона.

Иск, который бывший вице-губернатор подал в отношении правительства, Любимов считается нарушением принципов командной работы.

— Мы должны опираться на людей, которые хотят и могут работать, — сказал губернатор.

По его словам, в ближайшее время в органах исполнительной власти ожидается серьёзная административная реформа. Она связана не только с сокращениями, но и с модернизацией системы управления.

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