Любимов прокомментировал иск бывшего вице-губернатора Семёнова к рязанскому правительству

На пресс-конференции в понедельник, 20 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал иск уволенного вице-губернатора Михаила Семёнова к региональному правительству.
Иск, который бывший вице-губернатор подал в отношении правительства, Любимов считается нарушением принципов командной работы.
По его словам, в ближайшее время в органах исполнительной власти ожидается серьёзная административная реформа. Она связана не только с сокращениями, но и с модернизацией системы управления.