Любимов прокомментировал иск бывшего вице-губернатора Семёнова к рязанскому правительству

На пресс-конференции в понедельник, 20 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал иск уволенного вице-губернатора Михаила Семёнова к региональному правительству.

— Моё отношение такое, что по ряду причин я его уволил, — сказал глава региона.

Иск, который бывший вице-губернатор подал в отношении правительства, Любимов считается нарушением принципов командной работы.

— Мы должны опираться на людей, которые хотят и могут работать, — сказал губернатор.

По его словам, в ближайшее время в органах исполнительной власти ожидается серьёзная административная реформа. Она связана не только с сокращениями, но и с модернизацией системы управления.