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Среда, 9 февраля, 2022

Любимов поддержал введения Дня социально ориентированных НКО Рязанской области

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Любимов поддержал введения Дня социально ориентированных НКО Рязанской области

7info
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На заседании правительства 8 февраля губернатор Николай Любимов поддержал введение Дня социально ориентированных некоммерческих организаций Рязанской области.

Законопроект коллегам представила министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина. Днём социально ориентированных НКО в Рязанской области предлагают сделать 27 февраля, когда отмечается Всемирный день НКО.

Любимов подчеркнул, что предложение основано на запросах людей, правительство пошло им навстречу.

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Правительство также одобрило нововведения в порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям. Предельный размер запрашиваемой субсидии вырастет со 170 тыс. до 500 тыс. рублей.

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