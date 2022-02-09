Любимов поддержал введения Дня социально ориентированных НКО Рязанской области

На заседании правительства 8 февраля губернатор Николай Любимов поддержал введение Дня социально ориентированных некоммерческих организаций Рязанской области.

Законопроект коллегам представила министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина. Днём социально ориентированных НКО в Рязанской области предлагают сделать 27 февраля, когда отмечается Всемирный день НКО.

Любимов подчеркнул, что предложение основано на запросах людей, правительство пошло им навстречу.

Реклама

Правительство также одобрило нововведения в порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям. Предельный размер запрашиваемой субсидии вырастет со 170 тыс. до 500 тыс. рублей.