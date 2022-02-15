Любимов: Если вы вдруг не знаете о проблемах у себя на местах, мы вам о них расскажем

15 февраля, на заседании правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов прокомментировал итоги рабочей поездки в Кораблинский район.

Глава региона отметил, что по ряду вопросов, для решения которых необходима поддержка области, даны соответствующие поручения.

«Тем не менее, есть проблемы местного значения. Перед рабочей поездкой мы проанализировали жалобы жителей Кораблинского района из социальных сетей, которые подготовил наш Центр управления регионом. Они касаются самых разных сфер. Их набралось на целую папку. Она довольно интересная, поскольку содержит по сути, сведения о недоработках ответственных лиц, прежде всего, в вопросах взаимодействия с жителями и оперативного реагирования на их просьбы», — акцентировал внимание Николай Любимов.

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Он попросил главу администрации Кораблинского района Нину Объедкову прокомментировать, как идет работа по жалобам граждан, представленным в папке.

Глава администрации Кораблинского района проинформировала о том, что проблемы обсудили с депутатами городского поселения. По вопросу отсутствия достаточного освещения в г. Кораблино приняли решение о выделении из бюджета городского поселения 2 млн рублей на модернизацию.

Также жители подняли тему замены контейнеров в г. Кораблино и в одном из населенных пунктов Кипчаковского сельского поселения. По словам Нины Объедковой, в настоящее время на указанных в обращениях адресах произвели частичную замену контейнеров, ещё 30 новых будет закуплено в марте текущего года.

Губернатор, обращаясь к главам администраций районов, обратил внимание на то, что обращения граждан, которые поступают в профильное управление и через соцсети в ЦУР региона, постоянно анализируются.

«Огромное количество вопросов — именно местного значения. Почему они не решаются — уже вопрос к вам. А между тем „зависшие“ в воздухе проблемы граждан, отсутствие постоянного диалога с ними сказывается на доверии к власти отрицательно. А это недопустимо. Поэтому теперь у вас будет стимул — в виде такой вот папки по каждому муниципальному району. Перед поездками будет проводиться тщательный мониторинг обращений местных жителей. Если вы вдруг не знаете о проблемах у себя на местах, мы вам о них расскажем», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.