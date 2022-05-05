Любимов: Благоустройство всех памятных мест в регионе должно быть выполнено в срок – к 9 Мая

Благоустройство всех памятных мест в регионе должно быть выполнено в срок – к 9 Мая, заявил губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства, которое он провел 5 мая в режиме видеоконференцсвязи.

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Николай Любимов положительно оценил работу, которая проводится в муниципалитетах в рамках его поручения о приведении в порядок мест захоронения участников Великой Отечественной войны, памятников и обелисков погибшим воинам, других мемориальных мест.

«Работа ведется, и ведется хорошо, в ней активно участвует молодежь, – сказал Губернатор. – В минувшие выходные мы вместе с юнармейцами и волонтерами убирали территорию возле памятника в селе Долгинино Рязанского района. Ребята работали с удовольствием, у них горели глаза. Было видно, что они с большим уважением относятся к истории нашей великой страны и сохранению памяти».

Глава региона заявил: «Необходимо, чтобы во всех муниципальных образованиях региона благоустройство памятных мест было выполнено в срок. Все памятники в Рязанской области к 9 мая должны быть приведены в порядок. По моему поручению за их состоянием ведется общественный и депутатский контроль».

На заседании министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина подробно доложила о ходе выполнения данного поручения губернатора. В частности она отметила, что в регионе в настоящее время насчитывается почти 800 памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне. По состоянию на 4 мая, в рамках проводимых в муниципальных образованиях субботников 93% таких мест приведены в порядок. На ряде объектов осталось завершить покрасочные работы и благоустройство прилегающих территорий. Осуществляется депутатский контроль.

По словам министра, все необходимые мероприятия будут выполнены в установленный срок и в полном объеме. Жанна Фомина добавила, что порядка 20% памятных объектов требуют реконструкции либо модернизации.

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В 2022 году по областной программе поддержки местных инициатив граждан будет благоустроено и реконструировано 30 памятников на общую сумму свыше 33 млн. рублей. Работы на первом таком объекте в Милославском районе находятся в завершающей стадии.

Кроме того, по программе по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны будут выполнены восстановительные мероприятия на 4 воинских захоронениях с установлением мемориальных знаков. Срок завершения реконструкции указанных объектов – до 1 ноября текущего года.