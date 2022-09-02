Лёгкие деньги: Глоба назвал знак зодиака, который может выиграть в лотерею в сентябре

Финансовая удача во многом зависит от положения небесных светил. Лишь один знак зодиака получит возможность получить лёгкие деньги в сентябре 2022 года.

По заявлению популярного российского астролога Павла Глобы, речь идёт о представителях знака Рак. Рождённые под этим знаком будут щедро вознаграждены за их труды возможностью сорвать большой куш. Удачей может обернуться попытка сыграть в лотерею.

Неожиданный финансовый успех может прийти в работе. Возможно, рождённым под знаком Рака за их целеустремлённость и упорство поручат большой и очень прибыльный проект.

Кроме того, в сентябре 2022 года раки наконец-то поручат передышку. Работы станет меньше, а времени на родных и близких появится больше. Воспользуйтесь им с умом и не забывайте, что главное – правильно расставить приоритеты.