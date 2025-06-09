Ливни и грозы начнутся в ближайшие часы с сохранением до утра 10 июня в Рязани

МЧС предупредило рязанцев о неблагоприятных метеорологических явлениях. В ближайшие часы ожидаются ливни и грозы.

В ближайшие 1-2 часа, с сохранением ночью и утром 10 июня, на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер при грозах усилится до 20 м/с.

МЧС просит жителей быть аккуратнее. По возможности остаться дома.