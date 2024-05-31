Пятница, 31 мая, 2024

LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая

Автор: 7info

Опубликовано

LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех, кто не знаком с этим производителем автомобилей — это совместное предприятие «Lifan» и «Geely», второй из которых позиционируется как крутой китаец с генами «Volvo». Официально в России LIVAN представил два кроссовера: X3 Pro, X6 Pro, и седан S6 Pro.

Продажи флагманской модели X6 Pro начались в ноябре 2023 года. За это время автомобиль хорошо себя показал в зимних условиях. Фактически, у нас появился второй Geely Vision X6 в новом обличии. Варианты комплектаций: Luxury, Premium, Flagship. Отличительной особенностью двух верхних комплектаций является наличие панорамной крыши.

Независимо от комплектации, X6 Pro оснащен LED-оптикой, передние датчики парковки отсутствуют.

LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая

Под капотом

Предлагается один двигатель — турбированный, бензиновый (АИ-92), четырехцилиндровый, объемом 1,5 литра, работающий в паре с 7-ступенчатой коробкой передач. Привод передний. В версиях: Luxury и Premium, мощность двигателя составляет 147 л. с., в версии Flagship — 174 л. с. Разница в мощности моторов кроется в прошивке ЭБУ.

С 147-сильным двигателем X6 Pro разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды, с мотором 174 л. с. на 0,7 секунды быстрее. Максимальная скорость 190 км/ч. Расход топлива — 6,5 л на 100 км. Объем топливного бака 55 л.

LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая

Ходовая часть

Кузов несущий. Передняя подвеска — типа Макферсон. Задняя независимая, пружинная. Дорожный просвет 190 мм, что идеально подходит для российских дорог.

Антикоррозийная обработка днища пока не вызывает нареканий. Единственное, что беспокоит — отсутствие оцинковки. Будет ли ржаветь кузов? Возможно, но это время покажет.

Подкрылки на передней и задней оси выполнены из пластика. Тормоза дисковые. Размер колес 225/60/R18.

LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая

Габариты

LIVAN X6 Pro — пятидверный, пятиместный автомобиль класса — C. Габариты: длина 4535 мм, ширина 1845 мм, высота 1725 мм, колесная база 2683 мм. Снаряженная масса 1605 кг.

LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая

Экстерьер

X6 Pro по умолчанию оснащен: рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями, задними датчиками парковки, задней камерой, антенной «акулий плавник», аэродинамическим спойлером на пятой двери.

Доступные цвета: белый, зеленый, серый, синий. Двухцветная окраска не предлагается. За выбранный цвет дополнительно платить не нужно.

Багажник

Крышка багажника не имеет электропривода, открывается с кнопки. Объем багажного отсека — 359 литров. Раскладывающиеся сиденья второго ряда позволяют увеличить объем до около 1000 литров.

Стоимость LIVAN X6 Pro в июне у официального дилера в Рязани стартует от 2 079 000 рублей. Гарантия от производителя — 5 лет или 150 000 км. В целом, автомобиль крутой и стоит своих денег.

Реклама: ИП Выборнов Андрей Анатольевич, ИНН: 622706329583

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