LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая

LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех, кто не знаком с этим производителем автомобилей — это совместное предприятие «Lifan» и «Geely», второй из которых позиционируется как крутой китаец с генами «Volvo». Официально в России LIVAN представил два кроссовера: X3 Pro, X6 Pro, и седан S6 Pro.

Продажи флагманской модели X6 Pro начались в ноябре 2023 года. За это время автомобиль хорошо себя показал в зимних условиях. Фактически, у нас появился второй Geely Vision X6 в новом обличии. Варианты комплектаций: Luxury, Premium, Flagship. Отличительной особенностью двух верхних комплектаций является наличие панорамной крыши.

Независимо от комплектации, X6 Pro оснащен LED-оптикой, передние датчики парковки отсутствуют.

Под капотом

Предлагается один двигатель — турбированный, бензиновый (АИ-92), четырехцилиндровый, объемом 1,5 литра, работающий в паре с 7-ступенчатой коробкой передач. Привод передний. В версиях: Luxury и Premium, мощность двигателя составляет 147 л. с., в версии Flagship — 174 л. с. Разница в мощности моторов кроется в прошивке ЭБУ.

С 147-сильным двигателем X6 Pro разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды, с мотором 174 л. с. на 0,7 секунды быстрее. Максимальная скорость 190 км/ч. Расход топлива — 6,5 л на 100 км. Объем топливного бака 55 л.

Ходовая часть

Кузов несущий. Передняя подвеска — типа Макферсон. Задняя независимая, пружинная. Дорожный просвет 190 мм, что идеально подходит для российских дорог.

Антикоррозийная обработка днища пока не вызывает нареканий. Единственное, что беспокоит — отсутствие оцинковки. Будет ли ржаветь кузов? Возможно, но это время покажет.

Подкрылки на передней и задней оси выполнены из пластика. Тормоза дисковые. Размер колес 225/60/R18.

Габариты

LIVAN X6 Pro — пятидверный, пятиместный автомобиль класса — C. Габариты: длина 4535 мм, ширина 1845 мм, высота 1725 мм, колесная база 2683 мм. Снаряженная масса 1605 кг.

Экстерьер

X6 Pro по умолчанию оснащен: рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями, задними датчиками парковки, задней камерой, антенной «акулий плавник», аэродинамическим спойлером на пятой двери.

Доступные цвета: белый, зеленый, серый, синий. Двухцветная окраска не предлагается. За выбранный цвет дополнительно платить не нужно.

Багажник

Крышка багажника не имеет электропривода, открывается с кнопки. Объем багажного отсека — 359 литров. Раскладывающиеся сиденья второго ряда позволяют увеличить объем до около 1000 литров.

Стоимость LIVAN X6 Pro в июне у официального дилера в Рязани стартует от 2 079 000 рублей. Гарантия от производителя — 5 лет или 150 000 км. В целом, автомобиль крутой и стоит своих денег.

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