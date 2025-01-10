Литовская компания Amalva продаст завод вентиляторов «Комфовент» в Рязани

Литовский производитель вентиляционного оборудования Amalva Group, выпускающий продукцию под брендом Komfovent, завершил процесс поиска покупателя для своего завода в Рязани. Сделку планируют завершить весной или летом этого года, сообщает «Интерфакс».

«Это не очень крупное предприятие, там работает около 100 человек. Сейчас мы нашли покупателя и продаем, предварительный договор купли-продажи уже подписан», — сообщил глава Amalva Group Альбинас Чепла порталу 15min.

По словам Чеплы, завершение сделки ожидается после получения разрешения от специальной комиссии, что обычно занимает от четырех до шести месяцев.

Он отметил, что рязанский завод приносил около 5% дохода группы, но добавил: «Возможно, он уже не приносит столько. Мы больше не считаем, завод мы списали». Поставки комплектующих с заводов группы в странах Балтии на российское предприятие, работающее с 2007 года, прекратились весной 2022 года, после чего начался поиск покупателя.

«Раньше мы поставляли значительное количество компонентов из Литвы, но затем остановили поставки. Завод в России производит вентиляционное оборудование. Всё, что они сейчас выпускают самостоятельно, поставляется только на российский рынок», — уточнил Чепла. Реклама

В апреле 2023 года министерство экономики и инноваций Литвы объявило о подписании соглашения с Komfovent по реализации крупного инвестиционного проекта. В рамках этого проекта в Каунасском уезде будет построен новый завод стоимостью 25 млн евро.

Amalva Group работает на литовском рынке с 1997 года. Компания производит вентиляционные системы и компоненты, включая кондиционеры, приточные и приточно-вытяжные установки, роторные теплоутилизаторы, вентиляторы, автоматические системы управления воздухообменом, противопожарные клапаны и муфты.

Согласно данным ЕГРЮЛ на 9 января 2025 года, рязанское ООО «Комфовент» полностью принадлежит литовской Amalva Group UAB.