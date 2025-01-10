Пятница, 10 января, 2025
-1.1 C
Рязань
Изображение Ralphs_Fotos с сайта Pixabay
Экономика и бизнес

Литовская компания Amalva Group продает свой завод в Рязани

Валерия Мединская

Литовская компания Amalva Group продает свой завод в Рязани. Об этом сообщает «Интерфакс».

Завод производит вентиляционное оборудование. Поставки из заграницы прекращены весной 2022 года, тогда же предприятие выставили на продажу. Покупатель найден, подписан предварительный договор купли-продажи. Саму сделку планируют провести весной-летом 2025 года. Стороны ждут заключения специальной комиссии.

Завод работает в Рязани с 2007 года. Как сообщил глава группы Amalva Альбинас Чепла порталу 15min, на заводе работают около 100 человек. Он подчеркнул, что сейчас продукция, которую производит завод, поставляется только в Россию.

Материалы рубрики