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ЛипецкМедиа: «Липецкий Чикатило» покончил с собой в тюрьме

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Border фото создан(а) mb-photoarts - ru.freepik.com

«Липецкий Чикатило» Анатолий Седых, получивший пожизненный срок, свёл счёты с жизнь в тюрьме, сообщает, ссылаясь на источник, «ЛипецкМедиа».

По данным издания, маньяк, на счету которого 12 убитых и изнасилованных женщин, рассчитывал на условно-досрочное освобождение после 25 лет отсидки. Но недавно появилась информация ещё о двух жертвах убийцы. Это делало шансы на УДО равными нулю.

«ЛипецкМедиа» напоминает: в 2013 году сообщалось о самоубийстве Седых, но ФСИН опровергла слухи.

«Липецкий Чикатило» занимался частным извозом на автомобиле ВАЗ-21063. Молодых девушек маньяк вывозил в укромное место, насиловал, душил, забирал вещи жертв. Задержан убийца в 2005 году.

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