Липецкие краеведы нашли останки 4 человек рядом с Шатиловским лагерем

В Липецкой области сотрудники областного краеведческого музея нашли останки четырёх человек, которые могли быть узниками Шатиловского лагеря. О находке сообщила пресс-служба музея.

Раскопки в рамках проекта «Без срока давности» проводились в Воловском районе.

— Практически на всех останках присутствуют следы тяжелых увечий, полученных при жизни, — отмечают краеведы.

Учёные предполагают, что раны получены людьми из-за жестокого обращения гитлеровцев.

О находке сообщили полиции, местной администрации. Силовики эксгумировали останки и направили на экспертизу.

Место, где обнаружили захоронение, краеведам показали жители деревни Ивановка. Во время Великой Отечественной войны, будучи детьми, они слышали звуки ночных расстрелов, стоны раненых. В концлагере находились как военнопленные, так и мирные граждане.