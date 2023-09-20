Среда, 20 сентября, 2023
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Липецкие краеведы нашли останки 4 человек рядом с Шатиловским лагерем

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Фото: t.me/museum_48

В Липецкой области сотрудники областного краеведческого музея нашли останки четырёх человек, которые могли быть узниками Шатиловского лагеря. О находке сообщила пресс-служба музея.

Раскопки в рамках проекта «Без срока давности» проводились в Воловском районе.

— Практически на всех останках присутствуют следы тяжелых увечий, полученных при жизни, — отмечают краеведы.

Учёные предполагают, что раны получены людьми из-за жестокого обращения гитлеровцев.

О находке сообщили полиции, местной администрации. Силовики эксгумировали останки и направили на экспертизу.

Место, где обнаружили захоронение, краеведам показали жители деревни Ивановка. Во время Великой Отечественной войны, будучи детьми, они слышали звуки ночных расстрелов, стоны раненых. В концлагере находились как военнопленные, так и мирные граждане.

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