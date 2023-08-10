Липецкие хирурги спасли мужчину, в печени которого нашли паразита эхинококка

В Липецке специалисты местной ОКБ выполнили уникальную операцию и спасли жизнь пациенту, сообщает телаграм-канал клиники.

43-летний мужчина жаловался на слабость, сильную утомляемость, боли в печени. При обследовании выяснилось: в печени пациента находится киста паразита — эхинококка, занимавшая половину важного внутреннего органа.

В подобных случаях возможно только хирургическое вмешательство, которое выполнили заместитель главврача по хирургии Чигрин С. Г. и врач-хирург Сундеев А.А.

Сейчас пациент восстанавливается, реабилитация проходит по плану.

Случаи поражений печени эхинококком в Липецкой области встречаются редко — проводится 1-2 операции в год. Успех зависит от срока диагностики заболевания.