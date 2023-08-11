Липецкие единороссы исключили из партии главу Лев-Толстовского района

В Липецкой области «Единая Россия» исключила секретаря Лев-Толстовского отделения из членов партии, сообщает телеграм-канал отделения.

Решение об исключении Эдуарда Брагина прияли на расширенном совещании президиума политсовета регионального отделения партии. По мнению руководства Липецкой области, в районе множество проблем, требующих быстрого решения. Брагин мер исправления ситуации не предпринимает.

Партийцы считают: Брагин не занимается развитием района, а наоборот принципиально направлен на то, чтобы привести к его упадку. Качество жизни людей ухудшается.

Секретарю отделения «Единой России» выносили предупреждения, замечания, которые игнорировались.