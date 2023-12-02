Липчанка возмутилась, что ее дочь нашли в луже крови в больнице

Жительница Липецка пожаловалась изданию «Город 48», что областной детской больнице ее дочь упала в обморок и разбила лицо.

Инцидент произошел 29 ноября. Мать девочки считает виновной в случившемся медсестру. Выяснилось, что школьница попала в больницу двумя днями ранее с приступами удушья.

Медсестра поставила девушке капельницу в палате и ушла, ее рука стала отекать в месте установки иглы. Тогда капельницу сняли, и девочка пожаловалась на тошноту и головокружение. Она попросилась в туалет, и медработница отпустила ее. Вскоре школьницу нашли там на полу в крови без сознания.

«Почему в такой ситуации, услышав жалобы ребенка на тошноту и головокружение, медсестра не сопроводила ее к туалетной кабинке?» – возмутилась мать пациентки.

Женщина уже сообщила о случившемся в облздрав, страховую компанию и прокуратуру.

В больнице пояснили, что в обязанности медсестры не входит сопровождение подростков в туалет. При этом сама девочка не обращалась с такой просьбой. Ребенку сразу же стали оказывать помощь врачи. Там назвали причиной случившегося стечение обстоятельств.