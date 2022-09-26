Понедельник, 26 сентября, 2022
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Липчан возмутило видео с жестоким избиением собаки хозяином

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Неравнодушные жители Липецка распространили видео, на котором мужчина избивает свою собаку, пишет Город 48, публикуя кадры с места событий.

Инцидент произошел в частном доме на улице Достоевского. На кадры слышны истошные повизгивание животного, которого увечили палкой.

Сотрудники приюта «Счастливый берег» уже забрали собаку у хозяина, который, как выяснилось, ведет асоциальный образ жизни.

Пса записали к ветеринару, который оценит его состояние. В полиции проводят проверку по факту случившегося.

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