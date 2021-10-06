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Среда, 6 октября, 2021
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Липчан предупредили об отключении холодной воды на пяти улицах

Никита Брыкин
Липчан предупредили об отключении холодной воды на пяти улицах

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В четверг, 7 октября, жители нескольких улиц в Липецке останутся без холодной воды, пишет Город 48.

Выяснилось, что отключение водоснабжения затронет липчан, проживающих в доме номер 24 по улице Задорожной. Причиной этому станет устранение утечки на водоводе.

На улице Циолковского воды временно не будет в домах номер 10/2, 10/3, 14/1 и 14/2, на улице Космонавтов – в домах номер 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82/4, 94б и 94в. На указанных адресах отключение связано с ремонтом по заявке юридического лица.

Наконец, на улице Лутова без холодного водоснабжения останутся жители домов номер 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 и 16, на улице 50 лет НЛМК – домов номер 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24а, вл. 24.

Сообщается, что холодную воду будут отключать с десяти утра до десяти вечера.

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