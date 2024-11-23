Лидер «Миража» Горбашов: бандиты требовали от Овсиенко поехать в сауну за шубу

В Екатеринбурге представители криминального мира потребовали от певицы Татьяны Овсиенко поехать с ними в сауну в обмен на подаренную шубу, рассказал NEWS.ru лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов. По его словам, конфликт удалось уладить.

«В Екатеринбурге местные братки подарили Тане Овсиенко шубу, а потом заявили: „Пусть после концерта Таня поедет с нами в сауну“. Это вызвало огромное напряжение», — рассказал Горбашов.

Руководитель и бессменный гитарист «Миража» добавил, что директор и охранники певицы вели несколько часов напряжённые переговоры. В итоге шубу вернули, Овсиенко никуда не поехала. По словам Горбашова, в конце 80-х — начале 90-х криминальные элементы были повсюду.

Горбашов также рассказал, что у него сложилось негативное впечатление от общения с певицей Маргаритой Суханкиной при записи второго альбома группы. Он добавил, что певице предлагали выступать на концертах, но она отказалась. Музыкант считает, что это было к лучшему.