Лидер ЛДПР потребовал ужесточить контроль за этническими анклавами после избиения рязанской школьницы

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий резко осудил нападение на несовершеннолетнюю школьницу в городе Сасово Рязанской области. Инцидент, по его словам, стал очередным примером агрессии со стороны детей мигрантов и представителей этнических меньшинств в отношении русских сверстников.
Пост политик опубликовал в телеграм-канале.
По словам Слуцкого, трое подростков-цыган подвергли девочку издевательствам: её избивали, оскорбляли и снимали происходящее на видео. После того как материалы попали в сеть, Следственный комитет начал проверку и установил личности нападавших. Задержанные записали извинения, Слуцкий пишет, что этого недостаточно.
Слуцкий подчеркнул, что жалобы на этнические анклавы, включая цыганские поселения, поступают из разных регионов страны. По его словам, местные власти часто закрывают глаза на криминальную деятельность таких сообществ, получая с них «дань».
«ЛДПР настаивает: русский человек на своей земле не должен мириться с присутствием чуждых этнических групп, которые занимаются наркоторговлей и запугивают местных жителей», — отметил депутат.
Требования ЛДПР: учёт, контроль и жёсткие меры
Партия уже давно добивается усиления надзора за компактными поселениями мигрантов и цыган, которые, по мнению Слуцкого, превращаются в «государство в государстве». В ЛДПР предлагают:
Усилить полицейский контроль за этническими анклавами;
Поставить на учёт несовершеннолетних правонарушителей и их семьи;
Пресекать любые попытки ухода от ответственности.
«Если этого не сделать, русский народ может начать решать проблему самостоятельно. И тогда последствия будут крайне серьёзными», — предупредил политик.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в Сасове.