Лидер ЛДПР потребовал ужесточить контроль за этническими анклавами после избиения рязанской школьницы

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий резко осудил нападение на несовершеннолетнюю школьницу в городе Сасово Рязанской области. Инцидент, по его словам, стал очередным примером агрессии со стороны детей мигрантов и представителей этнических меньшинств в отношении русских сверстников.

Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

По словам Слуцкого, трое подростков-цыган подвергли девочку издевательствам: её избивали, оскорбляли и снимали происходящее на видео. После того как материалы попали в сеть, Следственный комитет начал проверку и установил личности нападавших. Задержанные записали извинения, Слуцкий пишет, что этого недостаточно.

«Не поможет! Такое поведение инородцев уже опостылело всем», — заявил политик в своём Telegram-канале. Реклама

Слуцкий подчеркнул, что жалобы на этнические анклавы, включая цыганские поселения, поступают из разных регионов страны. По его словам, местные власти часто закрывают глаза на криминальную деятельность таких сообществ, получая с них «дань».

«ЛДПР настаивает: русский человек на своей земле не должен мириться с присутствием чуждых этнических групп, которые занимаются наркоторговлей и запугивают местных жителей», — отметил депутат.

Требования ЛДПР: учёт, контроль и жёсткие меры

Партия уже давно добивается усиления надзора за компактными поселениями мигрантов и цыган, которые, по мнению Слуцкого, превращаются в «государство в государстве». В ЛДПР предлагают:

Усилить полицейский контроль за этническими анклавами;

Поставить на учёт несовершеннолетних правонарушителей и их семьи;

Пресекать любые попытки ухода от ответственности.

«Если этого не сделать, русский народ может начать решать проблему самостоятельно. И тогда последствия будут крайне серьёзными», — предупредил политик.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в Сасове.