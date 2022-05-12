Личный успех в Рязани важнее для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам — опрос

Рязанцы чаще переживают за успех всей команды, а не за личные достижения на фоне коллег. При этом результаты коллектива имеют особое значение для медсестер, охранников и администраторов, а собственные профессиональные победы — для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие жители города с опытом работы в трудовом коллективе.

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Для 59% рязанцев в работе важнее успех всего коллектива, тогда как для 3 из 10, напротив, большее значение имеют личные достижения на фоне коллег. При этом за успех команды чаще других переживает молодежь до 24 лет (62%). Среди рязанцев 35—44 лет личные победы во главу угла ставит практически каждый третий (33%), однако те, кто заинтересован в первую очередь в командных результатах, также в большинстве (54%).



Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кого скорее можно назвать командными игроками, больше всего среди медицинских сестер (77%), охранников (74%), администраторов (65%), квалифицированных рабочих (67%) и менеджеров по логистике (63%). А вот собственные профессиональные победы чаще всего важны для дизайнеров (55%), а также маркетологов (52%) и менеджеров по продажам (47%).