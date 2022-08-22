Личный состав училища ВДВ успешно выступает на АрМИ-2022

Международный конкурс «Десантный взвод-2022» проходит в Алжирской Народной Демократической Республике с 15 по 27 августа.

В районе аэродрома Айн Уисара прошёл этап «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш броска 10 км» международного конкурса «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2022. Наша команда заняла первое место на данном этапе.

Российская команда в составе взвода поднялась на высоту 600 метров на самолётах CASA и С-130Н и совершила групповое десантирование в установленный район. Всего в первом этапе участвуют 3 отделения десантников из России. После совершения прыжка все три отделения российской команды пробежали километровую дистанцию до стартовой полосы марш-броска.

После 5-минутного перерыва наша команда совершила марш-бросок на 10 км. В сложных климатических условиях военнослужащие показали высочайший уровень подготовки, выносливости и упорства. Российские десантники заняли лидирующие позиции в конкурсе «Десантный взвод».

Также на аэродроме Айн Уисара прошёл этап конкурса «Десантный взвод», в котором команды соревновались в прыжках с парашютом на точность. Российские десантники заняли 1-ое место в общем зачёте.

Прыжки совершались с вертолёта Mi-8 с высоты 1200 метров. Группа парашютистов из 3 человек со штатным вооружением и снаряжением совершили десантирование, используя парашюты специального назначения «Арбалет». Их задача – попасть ровно в цель диаметром 30 см, расположенную в центре десятиметрового круга.

Два парашютиста приземлились точно в цель, один всего лишь в метре от неё, чем наша команда показала лучший результат среди всех команд-участниц. Российская Федерация заняла первое место в данном этапе конкурса.

В районе города Шершель прошёл этап «Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей» международного конкурса «Десантный взвод». Наша команда показала достойный результат.

Этап проходил в горной местности. Условия прохождения дистанции – за 3 часа необходимо найти как можно больше контрольных пунктов, отмеченных на карте, которую выдают за 10 минут до старта для прокладывания маршрута. Фиксация прохождения контрольных пунктов происходит при помощи электронной системы. 3 отделения по 5 человек российской команды уложились в отведённые 180 минут и смогли отметиться практически на всех пунктах, чем принесли нашей команде высокий результат.

Начальник военной академии Алжира приехал поприветствовать участников соревнования. Он оценил подготовку алжирской стороны к проведению конкурса и пожелал удачи всем участникам.

Сложность прохождения данного этапа заключается в том, что это требует большой выносливости, особенно в условиях жаркого климата Африки. Российские десантники стойко выдержали испытание и успешно завершили третий этап конкурса «Десантный взвод».

В конкурсе «Десантный взвод-2022» участвуют команды 16 стран. В этом году в конкурсе будут выделены два дивизиона по примеру конкурса «Танковый биатлон».