Льготные категории рязанцев могут оплатить ЖКУ без комиссии в офисах РГМЭК

Рязанцам напоминают, что с начала года компания РГМЭК расширила свою деятельность и теперь, помимо гарантирующего поставщика электроэнергии, выполняет функции ЕИРЦ. Увеличилась и зона деятельности РГМЭК: к имеющимся пунктам и каналам приема платежей добавились офисы в Рязани и Рязанской области. Так, с 1 января, в рамках деятельности ЕИРЦ, РГМЭК принимает платежи по услуге «Газоснабжение» в качестве платежного агента.

Важно, что с 1 июля вступает в силу ФЗ № 602-ФЗ от 19.12.2023 г. об отмене комиссии при оплате ЖКУ для льготных категорий граждан. Таким образом, плательщик льготной категории может воспользоваться преимуществами в любом офисе приема платежей нашей компании.

Перед оплатой коммунальной услуги необходимо предъявить кассиру документы, подтверждающие его право на льготы.