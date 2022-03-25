Льготная ипотека по старым ставкам доступна в «Северной Компании»

Ставки по льготным ипотечным программам в рязанских банках сохранятся до конца марта. О возможности приобрести квартиру в ипотеку по низкой ставке, говорится в сообщении пресс-службы «Северной Компании».
Как пояснили в отделе ипотечного кредитования «Северной Компании», ставки по льготным программам поднимут все без исключения банки:
«Северной Компании», один из крупнейших рязанских застройщиков, фирма действует на территории региона с 1999 года.
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