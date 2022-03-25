Льготная ипотека по старым ставкам доступна в «Северной Компании»

Ставки по льготным ипотечным программам в рязанских банках сохранятся до конца марта. О возможности приобрести квартиру в ипотеку по низкой ставке, говорится в сообщении пресс-службы «Северной Компании».

— Недвижимость была и остается надежным способом сохранить деньги и сейчас спрос на рязанские новостройки растет, но предложение квартир попадающих программы льготной ипотеки невелико. Под льготные условия со старыми, низкими ставками попадает лишь небольшое число квартир в ЖК «Северный» и ЖК «Метропарк». А разница между новыми и старыми ставками заметна: по «Госпрограмме 2020» от ПСБ ставка 5,85%, а с 31 марта ставка будет 11,9%, — заявили в пресс-службе «Северной Компании» .

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Как пояснили в отделе ипотечного кредитования «Северной Компании», ставки по льготным программам поднимут все без исключения банки:

— Процентные ставки увеличатся в среднем два раза. Срок начала действия новых условий по льготным кредитам может отличаться от банка к банку, но в любом случае, счет идет на дни.

«Северной Компании», один из крупнейших рязанских застройщиков, фирма действует на территории региона с 1999 года.

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