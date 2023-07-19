Среда, 19 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Льгота по уплате транспортного налога станет доступна всем участникам СВО

7info 2
Фото с сайта правительства Рязанской области

Инициативу рязанского отделения Комитета семей воинов Отечества о распространении льготы по уплате транспортного налога на контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО, поддержал губернатор области Павел Малков.

Предложение справедливое, и я всецело его поддерживаю. Обратился к депутатам Рязанской областной Думы, чтобы инициатива нашего отделения КСВО как можно быстрее нашла отражение в региональной нормативно-правовой базе. Безусловно, все, кто участвует в СВО, кто защищает Родину, заслужили поддержку. И мы сделаем для этого все возможное,

— передает слова губернатора сайт правительства.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Анна Рослякова выступила с публичным докладом в Рязани

Большую часть выступления Рослякова посвятила теме поддержке участников СВО, членов их семей.

В Рязанском районе отремонтировали дорогу к деревне Деулино

О завершении ремонта дороги к деревне Деулино сообщила администрация Рязанского муниципального района Рязанской области.

Суд не стал отменять решение о заключении под стражу Ирины Петиной

Экс-заместитель министра здравоохранения Рязанской области останется в СИЗО до 9 сентября.

В семи школах Рязани идет капитальный ремонт

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в Рязани в семи школах идет капитальный ремонт.

Населенным пунктам Рязанской области присвоят почетные звания

Городам и населённым пунктам области присвоят почетные звания «Город трудовой славы» и «Населенный пункт трудовой славы».

Депутаты Рязанской областной Думы проконтролировали ход работ по расчистке русла реки Солотча

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Общая стоимость запланированных мероприятий – более 125 млн рублей.

В Рязанской областной Думе подвели итоги весенней сессии

В среду, 19 июля, в Рязанской областной Думе состоялось заключительное заседание весенней сессии 2023 года. Подвёл итоги работы председатель Облдумы Аркадий Фомин.

Мужчина убил квартиранта за беспорядок в комнате

Мужчина сломал о колено деревянную швабру и избил обломками квартиранта и его собутыльника, соседа инвалида-колясочника.

14-летний подросток погиб, получив удар в грудь от 18-летнего оппонента

По предварительным данным, причиной смерти подростка стала тупая травма грудной клетки.

Рязанская область купит две дополнительные экологические лаборатории

Об этом во время публичного отчёта 19 июля сообщила первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

На площади Ленина в Рязани изменилась схема движения транспорта

При движении со стороны памятника на Первомайский проспект разрешён левый поворот на улицу Маяковского.

Следствие просит арестовать уроженца Таджикистана, напавшего на девочку на пляже

Нетрезвый молодой человек зашёл в воду, где находилась с друзьями 16-летняя девочка. Подозреваемый схватил подростка и совершил действия сексуального характера.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации