Льгота по уплате транспортного налога станет доступна всем участникам СВО

Предложение справедливое, и я всецело его поддерживаю. Обратился к депутатам Рязанской областной Думы, чтобы инициатива нашего отделения КСВО как можно быстрее нашла отражение в региональной нормативно-правовой базе. Безусловно, все, кто участвует в СВО, кто защищает Родину, заслужили поддержку. И мы сделаем для этого все возможное,

— передает слова губернатора сайт правительства.