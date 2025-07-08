Lexus на скорости упал с моста в Нижнем Тагиле, погибли три человека

В Нижнем Тагиле во время ДТП на проспекте Ленина погибли три человека, сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.

Авария случилась в ночь на вторник, 8 июля. Автомобиль Lexus на скорости пробил ограждения моста и рухнул в воду. Водитель и две пассажирки погибли.

По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением. Он и две 20-летние девушки, жители Нижнего Тагила, погибли.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.