Леус рассказал, каких сюрпризов ждать от погоды в апреле

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале рассказал, каких сюрпризов ждать от погоды в апреле.

Специалист отметил, что предварительные прогнозы говорят, что середина весны будет более холодной, чем обычно на севере Сибири и Якутии. В остальных регионах России температура будет в пределах нормы, а где-то немного выше.

— Например, в южной половине Русской равнины, в Приамурье, Приморье и в океанической части Дальнего Востока средняя температура воздуха на 1-2° превысит многолетние значения, — пишет Леус.

По словам синоптика, холода в апреле возвращаются не так мощно, как в марте, но такое происходит достаточно часто. В Москве, например, во второй и третьей декаде месяца ожидаются арктические вторжения, которые приведут к снижению температуры.

С учётом тёплой погоды в другие дни месяца, похолодания приведут к том, что температурный режим в столице по итогам апреля останется в пределах климатической нормы.