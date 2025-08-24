Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область к концу недели.

По данным Гидрометцентра, в Рязани начало недели окажется пасмурным и дождливым. В понедельник, 25 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшим кратковременным дождём. Днём воздух прогреется до +18°C. Вероятность осадков — 75%, атмосферное давление составит 741 мм рт. ст. Скорость ветра составит 3 м/с.

Во вторник, 26 августа, ожидается облачность, временами небольшой дождь. Температура днём поднимется до +18°C, ночью — до +9°C. Вероятность дождя снизится до 59%, давление немного поднимется — до 744 мм рт. ст. Скорость ветра будет 5 м/с.

В среду, 27 августа, похолодает: максимальная температура воздуха днем составит +16°C, ночью — до +8°C. Сохранятся облачность и вероятность дождей (87%). Давление немного вырастет — до 745 мм рт. ст. Скорость ветра будет 5 м/с.

В четверг, 28 августа, температура воздуха вновь достигнет +18°C днем, ночью — до +9°C. Ожидается переменная облачность с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Давление поднимется до 748 мм рт. ст. Скорость ветра будет 4 м/с.

В пятницу, 29 августа, синоптики обещают облачную погоду с кратковременным дождем. Столбики термометров достигнут +20°C днём и +12°C ночью. Атмосферное давление без изменений — до 748 мм рт. ст. Скорость ветра составит 2 м/с.

В выходные природа порадует летним теплом. В субботу, 30 августа, рязанцев ждет потепление — температура воздуха днем поднимется до +23°C, ночью — до +12°C. Облачно, прогнозируется кратковременный дождь. Вероятность осадков составит 75%. Атмосферное давление немного опустится — до 744 мм рт. ст. Скорость ветра будет 3 м/с.

В последний день августа погода приятно удивит. К воскресенью, 31 августа, в разгар дня столбики термометров поднимутся до +27°C. Незначительная облачность. Атмосферное давление — до 744 мм рт. ст.

Предварительно, День Знаний примет тёплую эстафету, днем термометры покажут +25°C.