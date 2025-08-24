Воскресенье, 24 августа, 2025
14.6 C
Рязань
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Анастасия Мериакри
Новости Рязани
Рязанский Кремль

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область к концу недели.

По данным Гидрометцентра, в Рязани начало недели окажется пасмурным и дождливым. В понедельник, 25 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшим кратковременным дождём. Днём воздух прогреется до +18°C. Вероятность осадков — 75%, атмосферное давление составит 741 мм рт. ст. Скорость ветра составит 3 м/с.

Во вторник, 26 августа, ожидается облачность, временами небольшой дождь. Температура днём поднимется до +18°C, ночью — до +9°C. Вероятность дождя снизится до 59%, давление немного поднимется — до 744 мм рт. ст. Скорость ветра будет 5 м/с.

В среду, 27 августа, похолодает: максимальная температура воздуха днем составит +16°C, ночью — до +8°C. Сохранятся облачность и вероятность дождей (87%). Давление немного вырастет — до 745 мм рт. ст. Скорость ветра будет 5 м/с.

В четверг, 28 августа, температура воздуха вновь достигнет +18°C днем, ночью — до +9°C. Ожидается переменная облачность с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Давление поднимется до 748 мм рт. ст. Скорость ветра будет 4 м/с.

В пятницу, 29 августа, синоптики обещают облачную погоду с кратковременным дождем. Столбики термометров достигнут +20°C днём и +12°C ночью. Атмосферное давление без изменений — до 748 мм рт. ст. Скорость ветра составит 2 м/с.

В выходные природа порадует летним теплом. В субботу, 30 августа, рязанцев ждет потепление — температура воздуха днем поднимется до +23°C, ночью — до +12°C. Облачно, прогнозируется кратковременный дождь. Вероятность осадков составит 75%. Атмосферное давление немного опустится — до 744 мм рт. ст. Скорость ветра будет 3 м/с.

В последний день августа погода приятно удивит. К воскресенью, 31 августа, в разгар дня столбики термометров поднимутся до +27°C. Незначительная облачность. Атмосферное давление — до 744 мм рт. ст.

Предварительно, День Знаний примет тёплую эстафету, днем термометры покажут +25°C.

Самые читаемые материалы

Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Новости России

Мать Пригожина высказалась о версии с инсценировкой его гибели

У родственников нет сомнений в гибели бизнесмена Евгения Пригожина,...

Последние новости

Новости Касимова

Музей в виде блиндажа открылся в Касимове

В музее представлены макеты современного вооружения и боеприпасов, обмундирование, средства связи и образцы дронов, предметы быта, находящиеся на передовой в современных окопах и блиндажах.
Новости России

Учителя рассказали, чем обернется сокращение уроков английского

Сокращение часов на изучение английского в средней школе негативно...
Спорт

Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается

В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Транспорт и дороги

В Рязанской области отремонтировали 24 пешеходных перехода с начала 2025 года

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через пути в неположенных местах в непосредственной близости от движущихся поездов.
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...
Новости России

«МК»: Лолита расплакалась и убежала со сцены

Певица Лолита Милявская расплакалась и убежала со сцены после...
Происшествия

Пенсионерке отказали учесть в трудовой стаж 6 лет работы портнихой

В региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования женщине отказали учесть в страховой стаж 6 лет работы в качестве портного верхней одежды и произвести перерасчет пенсии.
Общество

В Рязани после аварии полностью восстановлено электроснабжение

В воскресенье, 24 августа, на подстанции 110 кВ «Лихачево» произошло технологическое нарушение. В результате которого частично было ограничено электроснабжение потребителей в Рязани.